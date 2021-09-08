تركيا تقصف معاقل العماليين في جبال قنديل بإقليم كوردستان

شفق نيوز/ قصفت طائرات تركية يوم الأربعاء معاقل حزب العمال الكوردستاني المناهض لأنقرة في جبال قنديل بمحافظة السليمانية في إقليم كوردستان.

وقال مسؤول العلاقات العامة في الحزب كاوا شيخموس لوكالة شفق نيوز، إن التطور الجديد يأتي ضمن القصف التركي المتواصل بواسطة الطائرات المسيرة على جبال قنديل وبشدر ومناطق أخرى في محافظة دهوك.

ولم يتضح على الفور فيما إذا خلف القصف خسائر بشرية.

ويتخذ مقاتلو العمال الكوردستاني جبال قنديل ومناطق حدودية أخرى في اقليم كوردستان معاقل له ويشن منها هجمات داخل الأراضي التركية.

وتقصف الطائرات والمدفعية التركية معاقل الحزب في إقليم كوردستان، كما يشن عمليات توغل برية بين فترة وأخرى، وهو ما يلحق خسائر بشرية ومادية بسكان المناطق الحدودية في إقليم كوردستان.