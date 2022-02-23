تركيا تقصف مجدداً مواقع "العماليين" شمال أربيل

شفق نيوز/ أفاد شهود عيان بأن طائرات تركية شنت غارة جوية، يوم الاثنين، على مواقع يعتقد أن مقاتلي حزب العمال الكوردستاني المناهض لأنقرة يتمركزون فيها شمال أربيل.

وقال الشهود لوكالة شفق نيوز، إن القصف التركي الجوي طال مناطق روسور وميركةحوش في ناحية سيدكان بشمال اربيل.

وبحسب الشهود فإن القصف الجوي التركي استهدف في الغالب مواقع لحزب العمال الكوردستاني في تلك المناطق، دون ان يتسنى لهم معرفة طبيعة الاضرار التي لحقت بمواقع الحزب.

وأول أمس الاثنين، أبلغ شهود عيان وكالة شفق نيوز، بأن طائرات تركية شنت غارتين جويتين على أهداف لحزب العمال في جبل بربزين في منطقة برادوست بناحية سيدكان شمال اربيل.