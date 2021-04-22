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تركيا تقصف بالمدفعية قرية كشاني شمالي زاخو

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-04-22T14:08:44+0000
تركيا تقصف بالمدفعية قرية كشاني شمالي زاخو

شفق نيوز/ قصفت المدفعية التركية، يوم الخميس، قرية بناحية باتيفا شمالي قضاء زاخو بمحافظة دهوك.

وقال هاشم كولي مختار قرية كشاني لوكالة شفق نيوز؛ إن "المدفعية التركية قصفت مساء اليوم قرية كشاني بناحية باتيفا شمالي زاخو"، مشيرا الى ان "القصف جاء ردا على تعرض عناصر من حزب العمال الكردستاني لنقطة عسكرية تركية مطلة على القرية".

وأوضح مختار القرية؛ ان "القصف المدفعي التركي لم يسفر عن اصابات بين المدنيين كون القذائف سقطت في محيط القرية التي تتواجد فيها خمس عائلات فقط قدمت الى القرية لرعاية بساتينهم وتربية مواشيهم".

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