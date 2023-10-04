تركيا تقصف بالمدفعية قرية شمال دهوك وتحدث حرائق و"هلعاً" بين سكانها

شفق نيوز/ أفاد مصدر امني، اليوم الاربعاء، بان المدفعية التركية نفذت ضربات عسكرية على مواقع تعود لعناصر حزب العمال الكوردستاني في قرية "سكيري" التي تقع في سفوح جبل "متين" وتطل على قضاء العمادية شمال محافظة دهوك، فيما ابدى سكان القرية تخوفهم من تكرار القصف.

وأوضح المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "القصف أسفر عن اندلاع حرائق في مزارع أهالي القرية ولا نملك تفاصيل دقيقة حول الخسائر الناجمة عن هذه الهجمات".

وأضاف المصدر أن "القوات التركية أقامت قاعدة عسكرية جديدة قبل أسبوع على قمة جبل (متين) في منطقة (سوري سكيري) بعد اندلاع اشتباكات (عنيفة) بين مسلحي حزب العمال والقوات التركية في هذه المنطقة".

من جهتهم أعرب أهالي قرية "سكيري"، عن "مخاوفهم من التصاعد المستمر للقصف التركي الذي يستهدف محيط قريتهم يوميا".

وقال بشير سكيري من سكان القرية في حديث لوكالة شفق نيوز إن "القصف المتبادل بين مسلحي حزب العمال والجيش التركي أثر بشكل كبير على حياة الأهالي، حيث لا يمكننا الخروج إلى مزارعنا، ولا يمكننا تربية مواشينا، إننا محاصرون تماما".

وأضاف صادق نهيلي: "القرية أصبحت خالية تقريبا من السكان بسبب القصف، ولم تتبقَ سوى ثلاث أُسر فقط قبل يومين، وقد سقطت قذيفة قرب منزلنا ولحسن الحظ لم يصب أحد، ولكن هذا الحادث أدى إلى اشتعال النيران في بساتيننا ومزارعنا".