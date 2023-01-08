تركيا تقصف بالطائرات والمدفعية جبلين في كوردستان

شفق نيوز/ افاد مصدر محلي في دهوك، يوم الأحد، بأن المدفعية التركية قصفت مواقع لعناصر حزب العمال الكوردستاني في جبل متين بقضاء العمادية شمال المحافظة.

وذكر المصدر، لوكالة شفق نيوز، أن القذائف المدفعية تم إطلاقها من قبل القوات التركية المتمركزة في مطار بامرني، مما أثار هلعا لدى اهالي ناحية بامرني شمال محافظة دهوك .

كما قصفت طائرات حربية تركية مناطق من قرية في منطقة جبل كارة، المطل على قضاء العمادية شمال دهوك .

وأفاد مصدر مطلع، لوكالة شفق نيوز، بأن طائرات تركية قصفت، اليوم، مراعي قرية ردينا في منطقة برى كاره بناحية ديرلوك بقضاء العمادية، وادى الى تدمير بئر عين للمياه مصدر مياه الشرب للقرية.

وأشار المصدر إلى أن القصف استهدف عناصر لحزب العمال الكوردستاني دون معرفة حجم الأضرار.