تركيا تعلن مقتل 33 عنصراً في حزب العمال بغارات في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ أعلنت تركيا عن تدمير عشرات الأهداف لحزب العمال الكوردستاني ضمن إطار عملية "مخلب النسر-2" التي أطلقتها الأربعاء الماضي، في مناطق داخل إقليم كوردستان.

وذكر بيان للدفاع التركية، أنها أصابت عبر غارات جوية أكثر من 50 هدفاً للحزب، تم على إثرها تحييد 33 عنصراً من التنظيم بينهم قياديان.

ولفتت الوزارة إلى أن أكثر من 40 طائرة تابعة لسلاح الجو التركي شاركت في العملية (منها طائرات مسيرة وطائرات حربية وطائرات وقود)، وكشفت أنه تم إنزال قوات برية من طائرات مروحية إلى المنطقة للعمليات البرية.

وفي وقت سابق من اليوم لم يستبعد المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، شن عملية عسكرية ضد حزب العمال الكوردستاني في قضاء سنجار في محافظة نينوى.

ونوه الى أن تركيا قامت وتقوم بعملياتها ضد حزب العمال الكوردستاني في إقليم كوردستان العراق، بالتنسيق مع بغداد وأربيل.

وأعلن القنصل التركي العام في إقليم كوردستان هاكان كاراجاي أمس الخميس أن بلاده أبلغت الجهات العراقية مسبقاً بعملية "مخلب النسر 2" العسكرية ضد حزب العمال الكوردستاني في جبل "كارة" بمحافظة دهوك

وأعلنت تركيا يوم الأربعاء العاشر من شهر شباط الجاري عن إطلاق عملية عسكرية جديدة ضد قواعد حزب العمال الكوردستاني" في اقليم كوردستان العراق.

وأكدت وزارة الدفاع التركية في بيان لها أن العملية الجديدة التي تحمل اسم "مخلب النسر 2" انطلقت في منطقة "كارة"، مضيفة أن عناصر "حزب العمال"، الذي تعتبره أنقرة تنظيما إرهابيا، يتكبدون خسائر ملموسة.