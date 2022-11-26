تركيا تعلن مقتل وإصابة 7 عماليين في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ أعلن الجيش التركي، يوم السبت مقتل وإصابة 7 عناصر من حزب العمال الكوردستاني في منطقة عمليات المخلب - القفل الجارية في إقليم كوردستان العراق.

وقالت وزارة الدفاع التركية، في بيان اليوم، إن "القوات المسلحة تواصل نضالها ضد الحزب بشكل فعال وحاسم".

وأضافت "تم تحييد 7 إرهابيين من تنظيم بي كي كي بعد رصدهم في منطقة عمليات المخلب - القفل المستمرة شمالي العراق".

وفي 18 أبريل/ نيسان أطلقت تركيا عملية "المخلب ـ القفل " ضد معاقل حزب العمال الكوردستاني المناهض للنظام في أنقرة في مناطق متينا والزاب وأفشين ـ باسيانفي إقليم كوردستان.