تركيا تعلن مقتل أحد جنودها والقضاء على 6 عناصر من حزب العمال في اقليم كوردستان

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الدفاع التركية، مقتل جندي تركي والقضاء على 6 مسلحين من حزب العمال في منطقة عملية "المخلب ـ القفل" في اقليم كوردستان.

وقالت الوزارة، في بيان، إن عناصر تنظيم حزب العمال الكوردستاني حاولوا التسلل والهجوم على نقطة عسكرية تركية في منطقة عملية "المخلب ـ القفل".

وأشارت إلى مقتل جندي وإصابة 4 آخرين، جراء الاشتباكات مع المسلحين.

وأكدت القضاء على 6 مسلحين وفق حصيلة أولية خلال الاشتباكات، مع مواصلة قوات الجيش عملياته في المكان.

وفي 17 أبريل 2022 أطلقت تركيا عملية "المخلب ـ القفل"، ضد معاقل "بي كا كا" في مناطق متينا والزاب وأفشين ـ باسيان، في إقليم كوردستان.