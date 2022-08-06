تركيا تعلن مقتل أحد جنودها خلال معارك مع العماليين في كوردستان

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم السبت، مقتل أحد جنودها خلال معارك دارت مع حزب العمال الكوردستاني.

وقالت الوزارة في بيان، نشرته وسائل إعلام تركية، واطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "الجندي رشاد اركين قُتل خلال المعارك مع حزب العمال في اقليم كوردستان".

واندلعت اشتباكات مسلحة، فجر اليوم السبت، بين الجيش التركي وعناصر حزب العمال الكوردستاني في الجبل المطل على مجمع كان ودير، وكذلك في محيط قرية سكيرى بقضاء العمادية، شمالي محافظة دهوك، باستخدام سلاح "الدوشكا" اضافة الى استخدام الجيش التركي لمروحيات لقصف مناطق الاشتباك.