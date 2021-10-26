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تركيا تعلن مقتل جندي لها وإصابة اخر بانفجار في اقليم كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-10-26T06:45:45+0000
تركيا تعلن مقتل جندي لها وإصابة اخر بانفجار في اقليم كوردستان

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الدفاع التركية، الإثنين، مقتل جندي وإصابة آخر خلال عملية "مخلب الصاعقة" في اقليم كوردستان، ضد منظمة "بي كا كا"، حزب العمال الكوردستاني.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن "جنديا استشهد وأصيب آخر جراء انفجار عبوة ناسفة يدوية الصنع وضعها إرهابيي "بي كا كا" في منطقة عملية مخلب الصاعقة شمالي العراق".

وأشارت إلى نقل الجندي المصاب على الفور إلى المستشفى.

وأطلقت تركيا عمليتي "مخلب البرق" و"مخلب الصاعقة"، في 23 أبريل/نيسان الماضي بشكل متزامن ضد حزب العمال في مناطق "متينا" و"أفشين-باسيان"، في إقليم كوردستان.

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