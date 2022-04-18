تركيا تعلن تفاصيل عمليتها العسكرية داخل اقليم كوردستان: قد تزداد وتيرتها

شفق نيوز/ قال وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، إن قوات بلاده سيطرت على "كامل" الأهداف المخطط لها وحيدت "أعداداً كبيرة" من حزب العمال الكوردستاني، وذلك في إطار عملية "قفل المخلب" التي أطلقت فجر الإثنين، داخل اقليم كوردستان.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها، الاثنين، خلال متابعته برفقة كبار قادة الجيش التركي، سير العملية العسكرية، من مركز قيادة القوات الجوية.

وأكد أكار بحسب وكالة الاناضول الرسمية، أن "العملية العسكرية هذه، تأتي في إطار القضاء على معاقل الإرهاب شمالي العراق، وضمان أمن الحدود التركية".

وأضاف أن "قفل المخلب" بدأت عقب عملية تحضير وإعداد منذ فترة طويلة.

وتابع: "وفقًا للخطة استهدفت القوات الجوية بشكل مكثف مواقع الإرهابيين في مناطق متينا وزاب وأفشين- باسيان، حيث نجح طيارونا في إصابة أهداف كمخابئ وكهوف وأنفاق ومستودعات ذخيرة وما يسمى بمقار تابعة للتنظيم الإرهابي".

وأفاد بأن مروحيات "أتاك" المحلية والطائرات المسيرة الاستطلاعية والمسلحة، تساند قوات الكوماندوز الخاصة في عملياتها البرية.

واستطرد: "عمليات البحث والمسح متواصلة في المنطقة، ومن المتوقع أن تزداد وتيرتها خلال الساعات والأيام المقبلة."