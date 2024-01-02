تركيا تعلن تصفية "مسؤول تجارة المخدرات" بحزب العمال في محافظة السليمانية

شفق نيوز/ أفادت وكالة "الأناضول" الرسمية التركية، يوم الثلاثاء، أن جهاز استخبارات بلادها تمكن من "تحييد" عبد المطلب دوغروجي "مسؤول تجارة المخدرات" في حزب العمال الكوردستاني في عملية نفذتها في ريف محافظة السليمانية بإقليم كوردستان العراق.

ونقلت الوكالة عن مصادر أمنية تركيا قولها، إن دوغروجي الملقب بـ "جسور وداد"، مسؤول الحزب عن تنظيم تجارة المخدرات في تركيا.

وزعمت المصادر ذاتها، أن "الاستخبارات أكدت أن (حزب العمال الكوردستاني) كلف دوغروجي أيضًا بتنظيم والإشراف على أنشطة تهريب المخدرات في ريف السليمانية".

وأشارت إلى المومأ إليه "انتقل إلى العراق عام 2017 وبدأ أنشطته في المناطق الريفية في السليمانية".