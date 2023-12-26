تركيا تعلن تصفية "مسؤول السليمانية" في حزب العمال باقليم كوردستان

شفق نيوز/ تمكن جهاز الاستخبارات التركي من تحييد المدعو "محمد شفا أكمان" الملقب "باهوز زاكروس"، الذي كان يتولى ما يسمى "مسؤول السليمانية" لدى حزب العمال الكوردستاني، وفقا لما نشرته وكالة "الأناضول" اليوم الثلاثاء.

وذكرت الوكالة نقلا عن مصادر أمنية، أن "أكمان" انتمى الى الحزب في العام 2005، وكان ينشط في صفوفه تحت ما يسمى "مسؤول السليمانية" شمالي العراق (إقليم كوردستان).

وزعمت المصادر ذاتها أن "أكمان" كان يستعد لتنفيذ هجوم ضد تركيا، قبل أن يقوم جهاز الاستخبارات بتحييده في "عملية دقيقة".