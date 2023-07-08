تركيا تعلن تصفية عنصر بحزب بـPKK متورط بتنفيذ هجمات ضد قواتها من إقليم كوردستان

شفق نيوز/ أعلن الجيش التركي، يوم السبت، عن تصفية احد عناصر حزب العمال الكوردستاني ويُدعى "ظافر أكغون" المتورط في العديد من الهجمات ضد تركيا انطلاقاً من إقليم كوردستان العراق.

ونقلت وكالة "الأناضول" عن مصادر في وزارة الدفاع التركية، أن قواتها رصدت مجموعة من عناصر الحزب في حالة تنقل بشمال العراق نهاية حزيران/ يونيو الماضي.

وأضافت المصادر إلى أن مسيرة تركية وجهت إلى المنطقة وحيدت عناصر من العمال الكوردستاني.

وأشارت المصادر إلى أنه من بين الذين تم تحييدهم ، "ظافر أكغون" الملقب "زانا غوفيند" المتورط في العديد من الهجمات ضد وحدات القوات المسلحة التركية انطلاقاً من إقليم كوردستان.