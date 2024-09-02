تركيا تعلن تدمير 20 هدفاً لحزب العمال في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الدفاع التركية، مساء الاثنين، عن تدمير 20 هدفاً لحزب العمال الكوردستاني خلال ضربات جوية في إقليم كوردستان، لافتة إلى تحييد العديد من المسلحين في الهجوم.

وغالباً ما يشير مصطلح "تحييد" في مثل هذه السياقات إلى القتل إلى الإصابة.

وذكرت الوزارة في بيان أن العمليات استهدفت قواعد لحزب العمال بمناطق أسوس وغارا وهاكورك ومتينا وقنديل والزاب، وشملت ايضاً كهوفا وملاجئ ومخابئ ومستودعات ومنشآت.

وتصنف تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حزب العمال منظمة إرهابية.

ولحزب العمال الكوردستاني قواعد خلفية في إقليم كوردستان، والذي فيه أيضاً قواعد عسكرية تركية منذ 25 عاماً.

والشهر الماضي، أعلنت تركيا عن اتفاقية تعاون عسكري مع العراق تتضمن إقامة مراكز تدريب وقيادة مشتركة، وقالت بغداد إنها قررت حظر العمال الكوردستاني كحزب.