تركيا تعلن تحييد 35 عنصرا من حزب "العمال الكوردستاني" بشمال سوريا

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الدفاع التركية، يوم الاثنين، تحييد 35 عنصرا من حزب "العمال الكوردستاني" في الأيام الثلاثة الأخيرة بمنطقة "نبع السلام" بشمال سوريا.

وقالت الوزارة في بيان إن قوات من وحدات المغاوير (الكوماندوز) تمكنت من تحييد (قتل) 3 إرهابيين اليوم أثناء محاولتهم تنفيذ هجوم ضد منطقة عملية"نبع السلام".

وأشار البيان إلى أنه "مع تحييد الإرهابيين الثلاثة وصل عدد من تم تحييدهم من تنظيم (ي ب ك/ بي كا كا) في الأيام الثلاثة الأخيرة إلى 35".

وكان الجيش التركي، أعلن السبت الماضي أنه دمر أكثر من 20 موقعا لقوات كوردية" وقام بتحييد عدد كبير من المسلحين، في مدينة "تل رفعت" بشمال سوريا.

وقالت مصادر عسكرية تركية، السبت الماضي، إن قصف مواقع تابعة للكورد جاء ردا على إطلاقه قذائف على ولاية "كيليس" بجنوب تركيا.