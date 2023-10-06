تركيا تعلن "تحييد" 26 مسلحًا كورديًا

قالت وزارة الدفاع التركية، اليوم الجمعة، إن الجيش "حيَّد" 26 مسلحًا كورديًا في شمال سوريا خلال الليل؛ ردا على هجوم صاروخي على قاعدة تركية، وذلك في تصعيد للتوتر بعد نحو أسبوع من هجوم بقنبلة في أنقرة.

وتستخدم تركيا عادة مصطلح "تحييد" للإشارة إلى القتل أو الإصابة عادة.

وقالت أنقرة، إن الهجوم الصاروخي الذي نفذته وحدات حماية الشعب الكوردية السورية على القاعدة التركية أدى لمقتل شرطي تركي وإصابة سبعة ضباط وجنود في منطقة دابق بشمال غرب سوريا، مساء أمس الخميس.

وأضافت الوزارة، أن تركيا شنت ضربات جوية بشكل منفصل ودمرت 30 هدفًا للمسلحين الكورد في أماكن أخرى بشمال سوريا، منها بئر نفط ومنشأة تخزين ومخابئ.

وأعلن حزب العمال الكوردستاني المحظور مسؤوليته عن التفجير الذي وقع يوم الأحد في أنقرة وأدى إلى مقتل منفذي الهجوم الاثنين وإصابة شرطيين.

وقالت تركيا، إن منفذي الهجوم جاءا من سوريا لكن قوات سوريا الديمقراطية السورية نفت ذلك.