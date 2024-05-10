تركيا تعلن "تحييد" 17 عنصراً عُمّالياً في إقليم كوردستان وشمال سوريا
شفق نيوز/ أعلنت وزارة الدفاع التركية، يوم الجمعة، "تحييد" 17 عنصراً من حزب العمال الكوردستاني في إقليم كوردستان العراق وشمالي سوريا.
وأوضحت الوزارة في بيان لها أن "الجيش التركي (حيد) 10 عناصر من حزب العمال الكوردستاني في مناطق هاكورك، وكارا، ومناطق عملية المخلب - القفل الجارية في إقليم كوردستان العراق".
وأضافت أن "القوات التركية قامت بتحييد 7 عناصر من حزب العمال في منطقتي غصن الزيتون، ونبع السلام شمالي سوريا".
وخلال السنوات الماضية، نفذت القوات التركية بالتعاون مع "الجيش الوطني السوري" عمليات "درع الفرات" و"غصن الزيتون" و"نبع السلام" شمال سوريا، ضد تنظيمي "داعش" و"بي كي كي/ واي بي جي".