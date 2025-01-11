تركيا تعلن "تحييد" 11 عُمّالياً في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الدفاع التركية، مساء السبت، تحييد 11 عنصراً بحزب العمال الكودرستاني، ضمن حدود إقلي كودرستان العراق.

وذكرت الوزارة في بيان لها، أن "العناصر تم تحييدهم في مناطق هاكورك ومتينا وكارة"، ضمن إقليم كودرستان، مؤكدة تصميم الجيش التركي على ما وصفته "اجتثات هذا الحزب في معقله".

وتنفذ تركيا عمليات ضد حزب العمال الكوردستاني، منذ سنوات، وتقول إنه يستهدف قواتها ومواطنيها، وينشط بدول عدة في المنطقة بينها سوريا والعراق وإيران.​​​

ويتخذ عناصر حزب العمال، من جبال قنديل ضمن إقليم كوردستان العراق، معقلا لهم، وينشطون في العديد من المدن والمناطق والأودية.