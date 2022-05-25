تركيا تعلن تحييد 100 عنصر من حزب العمال خلال عملية "المخلب ـ القفل"

شفق نيوز أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار اليوم الأربعاء عن تحييد أكثر من 100 "إرهابي" منذ انطلاق عملية "المخلب ـ القفل"، داخل اقليم كوردستان العراق.

وذكرت وكالة أنباء الأناضول بأن أكار توجه أمس الثلاثاء برفقة رئيس الأركان وقائدي القوات البرية والجوية التركية إلى الحدود مع العراق إثر مقتل وإصابة عدد من الجنود الأتراك في عملية "المخلب ـ القفل".

وأعلنت الدفاع التركية، في وقت لاحق الثلاثاء أن جنديا خامسا، فارق الحياة متأثرا بجراح أصيب بها خلال اشتباكات مع مسلحي حزب العمال الكوردستاني داخل العراق.

وأطلقت تركيا في 18 أبريل عملية "المخلب ـ القفل " ضد معاقل تنظيم "بي كا كا" في مناطق متينا والزاب وأفشين ـ باسيان على الحدود الشمالية العراقية التركية، داخل اقليم كوردستان تحديداً.