تركيا تعلن "تحييد" مسؤول "تجارة المخدرات وتبييض الأموال" بحزب العمال في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ أفادت مصادر أمنية تركية، يوم الجمعة، بأن استخبارات بلادها تمكنت من تحييد "يادين بولوت" مسؤول تجارة المخدرات وتبييض الأموال في حزب العمال الكوردستاني خلال عملية نفذتها بإقليم كوردستان العراق.

ونقلت وكالة "الأناضول" عن تلك المصادر قولها، إن "بولوت" المتخفي باسم ريزغار سوار التحق بحزب العمال العام 2015، وكان ينشط في مناطق جبال قنديل و خواكورك وأفشين بإقليم كوردستان.

وأضافت المصادر أنه "تم تحييد (بولوت) في عملية للاستخبارات التركية أثناء قيامه بعملية تهريب للمخدرات شمال العراق".