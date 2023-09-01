تركيا تعلن "تحييد" قيادي "عمالي" خلال عملية في السليمانية

شفق نيوز/ أعلنت وكالة الأناضول الرسمية، تمكنت الاستخبارات التركية من "تحييد "ريزان بوطان" قيادي في حزب العمال مقالت إنه تلقى تدريبات خاصة على تنفيذ اغتيالات وهجمات.

وأكدت مصادر أمنية للأناضول، أن عملية التحييد تمت في ريف مدينة السليمانية في إقليم كوردستان، وأنه كان "يتخفى طيلة الفترة الماضية باسم "ريزان غونغان" وينشط في محيط مدينة السليمانية.

ولفتت الى أن القوات الأمنية التركية أن "سبق حيّدت "مراد بوطان" و"روكان بوطان" من أقرباء "ريزان بوطان".

ولم تشير الوكالة الى وقت وآلية العملية