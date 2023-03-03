تركيا تعلن "تحييد" المسؤول العسكري لحزب العمال الكوردستاني في سنجار

شفق نيوز/ أفادت مصادر أمنية تركية، يوم الجمعة، بأن جهاز الاستخبارات التركي تمكن من "تحييد" المسؤول العسكري لحزب العمال الكوردستاني في قضاء سنجار "سعد علي بدل" في عملية شمالي العراق.

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية الرسمية اليوم، عن تلك المصادر قولها، إن "بدل" الملقب بـ"جاكو بير" شارك شخصيا في عمليات ضد قواعد تابعة للقوات المسلحة التركية، وقاد أنشطة التنظيم ضد جهاز الاستخبارات في سنجار .

وأضافت أن جهاز الاستخبارات كلف فريقا خاصا لمراقبة أنشطة "بدل" في سنجار، وأنه كان يعيش بالمنطقة.

ووفقا للمصادر، فإن جهاز الاستخبارات تحرك بعد معلومات حول إعداده خطة جديدة لتنفيذ عمل "إرهابي" ضد قاعدة القوات المسلحة التركية في "بعشيقة" بالموصل.

وأضافت أن جهاز الاستخبارات حيدت "بدل" عبر عملية نفذتها في سنجار.

وكانت مؤسسة جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كوردستان قد أعلنت يوم الأربعاء الأول من شهر آذار/مارس أن طائرة تركية مسيرة استهدفت عجلة مسؤول امني في قوات يبشه بقضاء سنجار.

‏وأوضح البيان، أن القصف تسبب بمقتل المسؤول الأمني واحد حراسه.