تركيا تعلق على عمليات حزب العمال الاخيرة ضد البيشمركة

شفق نيوز/ وصف السفير التركي لدى العراق فاتح يلدز يوم الجمعة الهجمات الاخيرة التي شنها حزب العمال الكوردستاني داخل العراق وتحديدا التي استهدفت قوات البيشمركة بأنها مؤشر على استمرار هذا الحزب في تهديد استقرار المنطقة بأسرها.

وقال يلدز في تغريدة له على "تويتر" اليوم ان "العمليات الارهابية التي نفذتها الـPKK داخل العراق في الايام الاخيرة، تظهر بانها مستمرة في تهديد استقرار المنطقة ايضا بالاضافة الى تهديد الامن القومي لتركيا، وذلك في حال عدم وضع حد لهذه الهجمات".

وشدد بالقول على انه "من الضروري التعاون المطلق ضد حزب العمال".

وكان أحد أفراد قوات البيشمركة قد لقي مصرعه وأصيب اثنان آخران أمس الأربعاء بانفجار لغمين أرضيين على سيارتهم في ناحية جمانكي.

وأعلن حزب العمال الكوردستاني مسؤوليته عن الهجوم. وقال في بيان الأربعاء إن البيشمركة كانت في طريقها لدخول معسكره.

واتخذ العمال الكوردستاني معسكرات ومقرات له داخل أراضي إقليم كوردستان في المناطق القريبة من حدود تركيا بالضد من رغبة سلطات الإقليم، ما يجعل تلك المناطق هدفاً لهجمات جوية وبرية ومدفعية تركية.

ولا يستجيب العمال الكوردستاني للنداءات المتكررة من سلطات الإقليم بمغادرة المنطقة لتجنيبها الصراع الدموي الدائر بين الحزب الكوردي والجيش التركي منذ عقود.

كما شن العمال الكوردستاني هجومين آخرين على قوات إقليم كوردستان أمس الأربعاء، خلف أحدها إصابة اثنين من أفراد حماية آبار النفط.

وأثارت هجمات هجمات حزب العمال الكوردستاني تنديداً واسعاً على صعيد إقليم كوردستان والعراق.

وقالت حكومة إقليم كوردستان إن هجوم جمانكي "تخطى الخط الأحمر".