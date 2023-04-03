تركيا تعلق رحلاتها الجوية إلى مطار السليمانية

شفق نيوز/ اعلن مطار السليمانية الدولي اليوم الاثنين، ان الخطوط الجوية التركية علقت رحلاتها الجوية باتجاه مطار السليمانية بصورة مفاجئة.

وقال دانا محمد مسؤول اعلام مطار السليمانية الدولي في تصريح خاص لوكالة شفق نيوز؛ إن "الخطوط الجوية التركية أخبرتنا عن طريق بريد إلكتروني انها علقت جميع الرحلات الجوية باتجاه مطار السليمانية الدولي اعتبارا من هذه الليلة".

وأضاف أن "مطار السليمانية لا يعرف أسباب تعليق الرحلات"، مؤكدا أن "إدارة المطار خاطبة الجانب التركي لبيان أسباب تعليق الرحلات ومتى َ عودتها".