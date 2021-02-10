تركيا تعتقل قيادياً في حزب العمال بسنجار وتجلبه لأنقرة

شفق نيوز/ أعلنت تركيا اعتقال قيادي بارز في حزب العمال الكوردستاني في مدينة سنجار بمحافظة نينوى.

وذكرت وكالة الأناضول التركية الرسمية، "نجحت الفرق الأمنية التركية في إلقاء القبض على باريم، ذي الاسم الحركي "لاشير"، المسؤول عما يُعرف بقسم الأنشطة اللوجيستية للمنظمة، في منطقة سنجار ذات الأغلبية الإيزيدية، الخاضعة لسيطرة "بي كا كا" الإرهابية".

وتصنف أنقرة حزب العمال بالتنظيم الإرهابي.

وأضافت الأناضول، أنه تم جلب باريم واستجوابه في أنقرة.

وأشارت إلى أن باريم، شارك في الاحتجاجات بولاية "وان" شرقي تركيا، بين 6 ـ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2014، على إثر أحداث كوباني، ومن ثم انضم إلى لحزب العمال في 2015.