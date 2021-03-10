تركيا تعترض على طوابع إقليم كوردستان بشأن زيارة البابا

شفق نيوز/ أبدت وزارة الخارجية التركية يوم الأربعاء اعتراض بلادها إزاء الطوابع التذكارية التي أصدرتها حكومة إقليم كوردستان بمناسبة الزيارة التاريخية لبابا الفاتيكان فرنسيس.

وقالت الوزارة في بيان اليوم، " يتبين أن من بين الطوابع التذكارية التي من المتوقع أن تطبعها حكومة إقليم كوردستان بمناسبة زيارة البابا فرنسيس للعراق ، هناك ختم يصور خريطة تضم بعض المحافظات في بلادنا".

وأضاف البيان "نتوقع من سلطات حكومة إقليم كوردستان تقديم التفسير اللازم للتصحيح الفوري لهذا الخطأ الجسيم في أسرع وقت ممكن".

وأعلن وزير النقل والاتصالات في إقليم كوردستان آنو جوهر عبدوكا يوم الأحد أن الوزارة أصدرت 6 طوابع بريدية خاصة بالزيارة التاريخية للبابا الى الاقليم.