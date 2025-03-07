تركيا تشن 14 هجوما على اقليم كوردستان منذ إعلان اوجلان وقف اطلاق النار

شفق نيوز/ افادت منظمة "CPT" الأمريكية، يوم الجمعة، أن تركيا شنت 14 هجوما استهدفت بها مناطق في إقليم كوردستان خلال الأيام السبعة الماضية، ومنذ دعوة زعيم حزب العمال الكوردستاني عبدالله أوجلان وقف إطلاق.

ووفقا للإحصائية الصادرة عن هذه المنظمة اليوم، فإن الجيش التركي نفذ 14 هجوما وقصفا على الإقليم موزعاً على النحو التالي: 9 هجمات في دهوك، و3 في السليمانية، و2 في اربيل.

وأشارت الى تنفيذ الجيش التركي 6 من تلك الهجمات بالمدفعية، و5 منها بالطائرات الحربية المقاتلة، و3 هجمات بالطائرات المروحية، في حين ردّ مقاتلو حزب العمال الكوردستاني مرتين على هجمات الجيش التركي.

وبحسب المنظمة، فإن هذه الهجمات لم تسفر عن سقوط ضحايا من بين صفوف المدنيين.

وأعلن حزب العمال الكوردستاني، يوم السبت الأول من شهر آذار/مارس الجاري، وقفًا لإطلاق النار، استجابةً الى دعوة زعيمه عبدالله أوجلان، وذلك بعد أكثر من 40 عاماً من القتال ضد الدولة التركية.