تركيا تشعل أجواء دهوك بـ"قصف مكثف" ليلة رأس السنة

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في دهوك، يوم الأربعاء، باستهداف المدفعية التركية مواقع تابعة لحزب العمال الكوردستاني في مناطق جبل كارة وجبل متين المطلين على قضاء العمادية شمال المحافظة، تزامناً مع احتفالات رأس السنة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "محيط قرى بلافة برجي وسركلي تعرضت لقصف مدفعي مكثف"، مشيراً إلى "استخدام الجيش التركي مدافع الدبابات وأسلحة متوسطة نوع (دوشكة) في الهجوم".

ولم يتم تحديد حجم الخسائر البشرية أو المادية الناجمة عن القصف حتى الآن، وفق المصدر.

وأكد، أن "هذه المناطق تشهد منذ أكثر من أسبوع قصفاً مكثفاً من قبل الجيش التركي الذي يتركز وجوده في قمم جبل متين".

وبين، أن "القصف يستهدف مواقع تابعة لحزب العمال الكوردستاني التي تتمركز عناصره في الكهوف والمغارات المنتشرة في تلك الجبال، وسط ظروف جغرافية معقدة تزيد من صعوبة الوصول إلى تلك المواقع أو تقييم الخسائر بدقة".

تجدر الإشارة إلى أن التصعيد العسكري في هذه المناطق تسبب في حالة من القلق بين سكان القرى المجاورة الذين يعانون من تداعيات العمليات العسكرية المستمرة على حياتهم اليومية وأمانهم، بحسب المصدر.