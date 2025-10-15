‏تركيا ترفع الحظر الجوي عن مطار السليمانية الدولي

شفق نيوز- السليمانية

أعلنت إدارة مطار السليمانية الدولي، مساء اليوم الأربعاء، أن السلطات التركية قررت رفع الحظر المفروض على الرحلات الجوية من وإلى المطار، وذلك بعد إزالة إشعار الحظر "NOTAM" من الموقع الدولي الخاص بإشعارات الطيران.

وذكرت إدارة المطار في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "هيئة الطيران المدني التركية قامت اليوم برفع إشعار (NOTAM) المتعلق بحظر الرحلات الجوية، وهو ما يعني أن الأجواء التركية أصبحت مفتوحة مجدداً أمام الرحلات القادمة من مطار السليمانية الدولي وإليه".

وأضافا أن "إدارة المطار تتقدم بالتهاني إلى المسافرين وأهالي مدينة السليمانية بهذه الخطوة"، متمنية استئناف الرحلات الجوية قريباً إلى تركيا وبقية الدول الأوروبية والعالمية.

وكان موقع "أمواج" البريطاني قد سلّط الضوء على مدى تأثير رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني في العلاقات بين الحزب الديمقراطي الكوردستاني والحكومة التركية، والدور الذي لعبه في رفع الحظر الذي تفرضه أنقرة منذ سنوات على مطار السليمانية الدولي.

وأشار التقرير الذي ترجمته وكالة شفق نيوز، إلى أن تركيا تتحرك من أجل إنهاء حظرٍ قائم من عامين على استخدام مجالها الجوي للرحلات الجوية من وإلى مطار السليمانية، والذي كان قد فُرض بعدما اتهمت أنقرة الاتحاد الوطني الكوردستاني بتوفير ملاذ آمن لحزب العمال الكوردستاني.

وذكرّ التقرير بأن تركيا كانت مددت في 6 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري حظر الرحلات الجوية إلى السليمانية حتى 6 كانون الثاني/ يناير 2026، إلا أنها بعد ثلاثة أيام، تراجعت عن قرارها بعد اجتماع بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني.