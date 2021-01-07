سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

تركيا ترفض الإفراج عن دميرتاش وتوجه له لائحة اتهامات

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-01-07T17:12:36+0000
تركيا ترفض الإفراج عن دميرتاش وتوجه له لائحة اتهامات

شفق نيوز/ أفادت وسائل إعلام حكومية بأن محكمة تركية قبلت لائحة اتهام موجهة للسياسي الكوردي المسجون صلاح الدين دمرداش، يوم الخميس، رافضة مطالب المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بالإفراج عنه.

وهذه هي اللائحة الثانية التي يواجهها دمرداش الذي كان زعيمًا لحزب الشعوب الديمقراطي ومرشحًا للرئاسة، فيما يتعلق باحتجاجات، أكتوبر/ تشرين الأول 2014، جنوب شرق البلاد.

وقُتل 37 شخصًا في اشتباكات وقعت خلال الاحتجاجات التي اشتعل فتيلها بعد اتهامات بأن الجيش وقف مكتوف الأيدي عندما كان مقاتلو تنظيم داعش يحاصرون بلدة كوباني الكوردية السورية على مرأى من الجميع على الجانب الآخر من الحدود التركية.

وقالت وكالة أنباء "الأناضول" المملوكة للدولة إن محكمة في أنقرة قبلت، لائحة تطلب توجيه 38 تهمة تقتضي عقوبات بالسجن مدى الحياة غير المشمول بالعفو بحق 108 متهمين، بينهم دمرداش.

وأوردت الوكالة، الأسبوع الماضي، تقارير تفيد بأن الاتهامات تشتمل على 37 اتهامًا بالقتل، والتعدي على وحدة الدولة وسلامة أراضيها.

وقالت قناة "تي.آر.تي" الإخبارية الرسمية إن من بين المتهمين 27 تم احتجازهم بانتظار المحاكمة، و75 صدرت بحقهم مذكرات اعتقال، و 6 اعتقلوا ثم أطلق سراحهم بإجراءات قضائية.

وكانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان دعت، الشهر الماضي، إلى الإفراج عن دمرداش، قائلة إن الأدلة ضده لا تسوغ توجيه اتهامات الإرهاب له.

وعلى الرغم من أن قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ملزمة، فقد تجاهلت تركيا عددًا من أحكامها في الآونة الأخيرة، واتهم الرئيس رجب طيب أردوغان المحكمة بازدواجية المعايير بعد صدور الحكم، قائلًا إن دميرتاش متطرف ومسؤول عن مقتل العشرات.

ويواجه دمرداش بضع محاكمات بتهم مختلفة.

وفي العام 2019، ألغت محكمة مذكرة اعتقال في القضية الأولى المتعلقة باحتجاجات كوباني، بينما وافقت محكمة أخرى على إطلاق سراحه نظرًا للمدة التي قضاها في الحبس، لكن مذكرة اعتقال جديدة تتعلق بالأحداث نفسها في 2014 أبقته خلف القضبان.

وقالت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إن استمرار احتجازه على هذه الأسس يصل إلى حد "إطالة أمد انتهاك حقوقه".

وقالت السلطات التركية إن حزب العمال الكوردستاني الذي تصنفه تركيا، والولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، منظمة محظورة، هو الذي حرض على الاحتجاجات، وإن حزب الشعوب الديمقراطي أيدها، وينفي حزب الشعوب الديمقراطي، ثالث أكبر حزب في تركيا، علاقته بالإرهاب.

وحمل حزب العمال الكردستاني السلاح ضد الدولة التركية العام 1984، وسقط في الصراع أكثر من 40 ألف قتيل.

related

محكمة أوروبية تدعو تركيا للإفراج "فوراً" عن دميرتاش

Date: 2020-12-22 16:43:06
محكمة أوروبية تدعو تركيا للإفراج "فوراً" عن دميرتاش

اقليم كوردستان يقيّم الحركة التجارية: لدينا خزين غذائي يكفي لـ6 اشهر

Date: 2020-03-22 14:46:58
اقليم كوردستان يقيّم الحركة التجارية: لدينا خزين غذائي يكفي لـ6 اشهر

سياسية تركية: لا يمكن الاستمرار في اعتقال دميرتاش ودفن الحقيقة

Date: 2019-09-22 16:37:58
سياسية تركية: لا يمكن الاستمرار في اعتقال دميرتاش ودفن الحقيقة

مسرور بارزاني: كوردستان بوابة للتجارة التركية مع العراق.. أوغلو: لا مشاكل لدينا مع الكورد

Date: 2019-11-28 13:13:07
مسرور بارزاني: كوردستان بوابة للتجارة التركية مع العراق.. أوغلو: لا مشاكل لدينا مع الكورد

آسايش اقليم كوردستان تحبط عملية تهريب 8 كغم من المخدرات الى تركيا

Date: 2019-10-24 13:46:24
آسايش اقليم كوردستان تحبط عملية تهريب 8 كغم من المخدرات الى تركيا

قذائف مدفعية تركية تتساقط قرب أحد أشهر المعالم السياحية بدهوك

Date: 2020-08-11 18:19:12
قذائف مدفعية تركية تتساقط قرب أحد أشهر المعالم السياحية بدهوك

مجلس الأمن وكبار أوروبا يدينون الهجوم التركي ويعلنون مساندتهم للكورد

Date: 2019-10-09 18:11:24
مجلس الأمن وكبار أوروبا يدينون الهجوم التركي ويعلنون مساندتهم للكورد

حكومة اقليم كوردستان تتضامن مع ضحايا الزلزال في تركيا

Date: 2020-01-25 17:53:45
حكومة اقليم كوردستان تتضامن مع ضحايا الزلزال في تركيا