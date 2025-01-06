تركيا: تحييد "عماليتين" بعملية في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ أفادت مصادر أمنية تركية، يوم الاثنين، بتحييد جهاز الاستخبارات التركي عنصرين نسويين من حزب العمال الكوردستاني في عملية نفذها بمنطقة هاكورك في إقليم كوردستان.

وقالت المصادر لوكالة أنباء "الأناضول"، إن العملية أسفرت عن "تحييد" كلاً من زينب أصلان الملقبة بـ(ميترا ماني)، وزليخا محجوب الملقبة بـ(أكين ديلا)".

وأضافت المصادر أن الاستخبارات التركية تلقت معلومات بأن أصلان ومحجوب "دربتا على تنفيذ هجمات ضد أهداف استراتيجية في تركيا".

وأشارت إلى أن الاستخبارات التركية "تابعت عن قرب العنصرين اللتين كانتا تستعدان للعبور إلى تركيا"، موضحة أنهما انضمتا إلى "التنظيم في عام 2015".

وأمس الأحد، أعلنت وزارة الدفاع التركية، عن قتل 36 عنصراً من حزب العمال الكوردستاني في العراق وسوريا.

وقالت الوزارة في بيان، أوردته وكالة "الأناضول"، إن القوات المسلحة التركية تمكنت من قتل 32 عنصراً من حزب العمال الكوردستاني شمالي سوريا، و4 آخرين شمالي العراق.

ويتخذ حزب العمال الكوردستاني من جبال قنديل شمالي العراق معقلاً له، وينشط في العديد من المدن والمناطق والأودية، ويشن منها هجمات على الداخل التركي.