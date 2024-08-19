تركيا تجدد قصف مواقع تابعة لـ"العماليين" في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الاثنين، بأن الطائرات التركية نفذت غارات جوية استهدفت مواقع تابعة لحزب العمال الكوردستاني، على قمم جبلي كارة ومتين المطلان على قضاء العمادية شمال محافظة دهوك.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن "وادي سيفا القريب من قريتي كوهرزي وبلافة على سفوح جبل متين، تعرض لقصف تركي جوي، بينما تعرضت المناطق المحيطة بقرى سبينداري وكركاشي على سفوح جبل كارة لقصف جوي عنيف أيضاً".

وأضاف المصدر، أن "لغاية الآن لم يتسنَّ التأكد من وجود خسائر بشرية ناجمة عن الغارات التركية".