تركيا تبدي اهتماما بتعزيز التجارة مع معبر ابراهيم الخليل

شفق نيوز/ استقبلت إدارة معبر "ابراهيم الخليل" الدولي في اقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، وفداً تركياً لبحث تعزيز التعاون وتسهيل الحركة التجارية وتطوير آليات عبور البضائع والمسافرين.

وذكرت إدارة المعبر في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنها "استقبلت وفدا تركياً رسمياً برئاسة والي شرناخ بيرول إكيتشي، يرافقه رئيس بلدية شرناخ محمد ياركا، ورئيس غرفة التجارة والصناعة عثمان غيليس، الى جانب عدد من المسؤولين الأتراك المتخصصين بشؤون المعابر والتجارة".

واضاف، أن "الوفد التركي عقد اجتماعاً مع مُشرف المعبر حميد علي ومديري الأقسام المعنية، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون بين معبري ابراهيم الخليل وخابور وتسهيل الحركة التجارية وتطوير آليات عبور البضائع والمسافرين".

واكد البيان ان "الجانبين ناقشا اليات تحسين الخدمات الجمركية وتذليل العقبات أمام التجارة والنقل، إضافة إلى بحث سبل دعم النشاط السياحي بين الجانبين، كما قام الوفد بجولة تفقدية داخل المعبر للاطلاع على سير العمل والاجراءات المتبعة".