تركوه رفاقه.. فريق تسلق من إقليم كوردستان ينقذ إيرانيا من أعلى قمة جبلية (صور)

شفق نيوز/ أعلن فريق "كلايمبيك" الكوردي لتسلق الجبال، يوم الجمعة، انقاذ متسلق ايراني أُصيب بوعكة صحية اثناء تسلقه قمة جبل لينين "ابن سينا" والتي هي اعلى نقطة تقع بين طاجيكستان وقيرغيزستان.

وقال الفريق الذي ينحدر من مدينة اربيل عاصمة اقليم كوردستان في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "يقوم برحلة لتسلق قمة جبال لينين وقام أعضاء الفريق باسعاف متسلق ايراني اصيب بمرض الهايبوتيرما، والذي اختل توازنه الى حد كبير و فقد وعيه ليلة كاملة".

واضاف ان "الفريق يضم كلا من: حسين قادر، و آري عثمان حيث يقومان باسعاف المتسلق الايراني و إنزاله من أعلى الجبل".

واوضح البيان ان "المتسلق الايراني جاء مع فريق خاص لكنهم لم يكونوا مستعدين لانزاله من اعلى القمة الجبلية".