ترشيح الاتروشي لتولي منصب وزير الثروات الطبيعية في حكومة كوردستان

شفق نيوز/ اعلنت حكومة اقليم كوردستان، اليوم الاحد، عن ترشيح كمال الاتروشي لتولي منصب وزير الثروات الطبيعية، مؤكدة ارسال سيرته الذاتية الى برلمان كوردستان للتصويت عليه.

وجاء في بيان للمتحدث باسم حكومة الاقليم جوتيار عادل، ورد لوكالة شفق نيوز، "بهدف ملء الفراغ الحاصل بمنصب وزير الثروات الطبيعية في حكومة اقليم كوردستان تم ترشيح كمال الاتروشي لملء هذا الفراغ"، مؤكدة "ارسال سيرته الذاتية الى برلمان كوردستان".

واعرب المتحدث باسم الحكومة، عن أمله أن "يقوم برلمان كوردستان بادراج هذا الموضوع في برنامج عمله المقبل وان يمنحه الثقة".