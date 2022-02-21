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ترحيب إيزيدي بقرار للبرلمان الألماني يخص "الإبادة الجماعية"

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-02-21T09:38:33+0000
ترحيب إيزيدي بقرار للبرلمان الألماني يخص "الإبادة الجماعية"

شفق نيوز/ رحب النائب الايزيدي عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني محما خليل، يوم الاثنين، بإعلان البرلمان الألماني قراره بالاعتراف بالإبادة الجماعية (جينوسايد) التي تعرض لها الايزيديون في العراق.

وقال خليل في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "نحيي حكومة وشعب ألمانيا الاتحادية لتعاطفهم اللامحدود مع قيم الإنسانية، والكوارث التي تعرضت لها الأقلية الدينية الايزيدية".

وطالب، البرلمان  العراقي، بان "يحذو حذو البرلمان الألماني، الذي اصطف مع باقي البرلمانات العالمية التي اعترفت بجينوسايد القرن الـ٢١ الذي طال الايزيديين".

واكد خليل، ان "اعتراف البرلمان العراقي بهذه الإبادة الجماعية، سيكون مكسبا للعراق والانسانية ويبعث رسالة اطمئنان ايجابية للايزيديين داخليا وخارجيا، بان الوطن يحتضنهم ويتكاتف معهم في كل الظروف العصيبة".

واعتبر ان "الجينوسايد مستمر على الايزيديين من كل النواحي ان كانت بشرية او اقتصادية او تاريخية او جغرافية".

وناشد خليل، الحكومة الاتحادية والزعامات والكتل السياسية والنواب، "بالاصطفاف مع الأقلية الدينية الايزيدية في مناطقهم وإيقاف الجروح التي ما تزال تنزف دما، وتوفير الامن والامان والعيش الكريم لهم، وإعادة النازحين واعمار مدينتهم سنجار، وتوفير حماية دولية تحت مظلة الحكومة الاتحادية".

وأضاف، "لابد من منح الايزيديين الذين تعرضوا للابادة على التعويض المادي والمعنوي، وخاصة النازحين والمهاجرين والمغيبين"، مشددا على "ضرورة رفع رفاة المقابر الجماعية واعطاء الحقوق القانونية والدستورية والانسانية للناجيات والناجين من قبضة الدواعش".

كما طالب بـ "تحويل قضاء سنجار الى محافظة، واستحداث وحدات ادارية كرد دين للأقلية الدينية الايزيدية التي عانت من ٧٤ حملة إبادة، اذ حان الان منح حقوقهم الوطنية والدستورية والإنسانية وجعل سنجار نموذج للتعايش السلمي في المنطقة بدعم من الجميع وتنفيذ لاتفاقية سنجار المبرم بين حكومتي المركز وإقليم كردستان".

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