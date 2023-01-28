ترحيب أمريكي بريطاني باجتماع الديمقراطي والاتحاد الوطني

شفق نيوز/ أعلنت القنصليتان العامتان لكل من أمريكا وبريطانيا في اربيل، اليوم السبت، عن موقفهما من الاجتماع الذي عقده الحزبان الرئيسان في اقليم كوردستان الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني، مرحبتين ببدء المفاوضات بين الجانبين من أجل التقارب بينهما.

وجاء في بيان بيان للقنصلية العامة الامريكية في اربيل، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، انها ترحب بشريكيها في حكومة اقليم كوردستان من اجل اتخاذ خطوات لتحسين العلاقات الداخلية من أجل مصلحة شعبهما والعمل معا، لافتا الى ان بإمكانهما العمل من أجل بناء اقليم قوي وبيت موحد يكون ناجحا دائما.

من جهتها أعلنت القنصلية العامة البريطانية في اربيل ان ترحب بالمفاوضات التي جرت اليوم بين الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني، مؤكدة انها الخطوة الاولى المصيرية لايجاد النقاط المشتركة من أجل مصالح اقليم كوردستان.

وأعرب البيان عن قمة السرور ان تنتظر من الاجتماعات القادمة تقدما في العلاقات بين الجانبين.

اتفق المكتبان السياسيان للحزبين الرئيسيين في إقليم كوردستان، يوم السبت، على عقد اجتماع آخر في المستقبل.

وكان وفدا المكتبان السياسيان للحزبين عقد منذ صباح اليوم اجتماعا استمر لمدة قرابة 6 ساعات في السليمانية.