ترحيب بريطاني بقرار إجراء الانتخابات في اقليم كوردستان

شفق نيوز/ أعرب المملكة المتحدة، اليوم الخميس، عن ترحيبها بقرار رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني بإجراء الانتخابات البرلمانية في 25 من شهر شباط من العام المقبل، مطالبة بإجراء انتخابات حر ك وعادلة وشاملة من دون تأخير.

وحثت القنصلة البريطانية العامة في اربيل روزي كيف ورد لوكالة شفق نيوز، جميع الأطراف أن تكون لها مشاركة بنّاءة وان تكون الأطراف المعنية واثقة من إجراء الانتخابات في موعدها، مبينة ان ذلك سيكون فرصة مهمة لمواطني إقليم كوردستان للاندماج في العملية الديمقراطية وتحقيق واستخدام حقهم في التصويت.

