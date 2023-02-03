ترتبط بالموروث الكوردي.. السليمانية تحتضن مهرجان "العلامة التجارية" (صور)

شفق نيوز / انطلقت في مدينة السليمانية، ضمن إقليم كوردستان، يوم الجمعة، فعالية مهرجان العلامة التجارية المحلية، لدعم المنتج المحلي.

ومن المقرر أن تستمر فعالية العلامة التجارية، في السليمانية، لمدة ثلاثة أيام، اعتبارا من اليوم الجمعة، وبحضور شعبي مميز.

وذكرت الناشطة المدنية، برفان علي، لوكالة شفق نيوز، أن "النشاط أقيم في (فاملي مول) التجاري، بمشاركة واسعة من النساء اللاتي يعملن في إنتاج الأعمال اليدوية المحلية".

وأضافت علي، أن "المنتجات المعروضة كانت عبارة عن أعمال يدوية وتشكيلية وأطعمة محلية واكسسوارات"، مؤكدة أن جميعها "ترتبط بالموروث الكوردي".

وأوضحت أن "هذا النشاط يهدف لدعم المنتج المحلي وتوفير منصة استراتيجية أمام الشركات للحصول على ماركات محلية جديدة".