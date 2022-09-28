تربية كويسنجق تعلق دوام المدارس بسبب القصف الإيراني

شفق نيوز/ قررت مديرية التربية في قضاء كويسنجق بمحافظة اربيل، اليوم الأربعاء، تعليق دوام المدارس بسبب القصف الإيراني.

وأظهرت صوراً لتلاميذ المدارس وهم مختبئين هلعاً من شدة القصف الذي استهدف مقراً لحزب ايراني معارض في القضاء.

وكشف حزب حرية كوردستان الإيراني المعارض، في وقت سابق اليوم، أن القصف الإيراني الذي استهدف مقارهم في قضاء كويسنجق أسفر عن مقتل خمسة أشخاص على الأقل فيما أُصيب العشرات بجروح.

فيما قال مدير صحة قضاء كويسنجق شيروان جلال، إن مستشفى القضاء استقبل قتيلين و12 جريحا جراء القصف الإيراني.

ووجه وزير صحة إقليم كوردستان سامان البرزنجي، عددا كبيرا من سيارات الإسعاف إلى قضاء كوسنجق، بينما وجه محافظ اربيل أوميد خوشناو بدخول جميع المنظمات الاغاثية حالة التأهب لإسعاف المصابين.