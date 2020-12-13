تربية كوردستان توفر الدراسة لشاب جريح في تظاهرات كلار

شفق نيوز/ اعلن وزير التربية في حكومة اقليم كوردستان الان حمه سعيد، يوم الأحد، ان رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني كلفه بالاتصال باسرة احد الشباب الجرحى جراء الاحداث الاخيرة في مدينة كلار مركز ادارة كرميان وتوفير الظروف المناسبة للدراسة له بالتنسيق مع مدير تربية كرميان.

وجاء في بيان لوزير التربية ورد لوكالة شفق نيوز، انه بناء على أمر من رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني تقرر أن توفير الدراسة للشاب حسين علي الذي اصيب في التعقيدات التي حصلت في كلار ومساعدة تلك الاسرة من جميع الجوانب بهدف توفير بيئة أفضل للسيد حسين وجميع شقيقاته واشقائه.

واضاف انه شخصيا ومبعوثا من قبل رئيس الحكومة اتصل بتلك الاسرة هاتفيا وكلف مدير تربية كرميان لتنفيذ الاجراءات اللازمة وتوفير الدراسة السريعة لها.