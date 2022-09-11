‏تربية كوردستان تنفي تأجيل البدء بالعام الدراسي الجديد

شفق نيوز/ ‏نفت وزارة التربية في اقليم كوردستان يوم الأحد، تأجيل موعد البدء بالعام الدراسي الجديد.

‏وقال وزير التربية الآن حمه سعيد ‏لوكالة شفق نيوز؛ ان "‏هناك مطالبات من عدد من المواطنين بتأجيل ‏موعد البدء بالعام الدراسي الجديد بحجة الحرارة المرتفعة للجو ‏ولكن هذه المطالبات لم تكن موجودة العام الماضي رغم أننا بدأنا العام الدراسي ‏في 14 أيلول من السنة الماضية".

‏وأضاف حمه سعيد؛ ان "‏موعد البدء بالعام الدراسي تم تحديده ‏بعناية حيث أن الفصل الأول سينتهي في 25 من الشهر 12 ومراعاة موعد انتهاء العام الدراسي لكي لا يصل الى الشهر السادس".

‏وأشار الوزير إلى أن "الوزارة اتخذت ‏العديد من الإجراءات وفرت 5000 ‏مكيف جديد للمدارس"‏.

‏ومن المقرر أن يبدأ العام الدراسي الجديد في اقليم كوردستان في 13 من شهر ايلول الحالي ‏وسط مطالبة عدد من المواطنين بتأجيل الموعد بسبب حرارة الجو.