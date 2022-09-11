‏تربية كوردستان تنفي تأجيل البدء بالعام الدراسي الجديد

شفق نيوز/ نفت وزارة التربية في اقليم كوردستان يوم الأحد، تأجيل موعد البدء بالعام الدراسي الجديد.
وقال وزير التربية الآن حمه سعيد لوكالة شفق نيوز؛ ان "هناك مطالبات من عدد من المواطنين بتأجيل موعد البدء بالعام الدراسي الجديد بحجة الحرارة المرتفعة للجو ولكن هذه المطالبات لم تكن موجودة العام الماضي رغم أننا بدأنا العام الدراسي في 14 أيلول من السنة الماضية".
وأضاف حمه سعيد؛ ان "موعد البدء بالعام الدراسي تم تحديده بعناية حيث أن الفصل الأول سينتهي في 25 من الشهر 12 ومراعاة موعد انتهاء العام الدراسي لكي لا يصل الى الشهر السادس".
وأشار الوزير إلى أن "الوزارة اتخذت العديد من الإجراءات وفرت 5000 مكيف جديد للمدارس".
ومن المقرر أن يبدأ العام الدراسي الجديد في اقليم كوردستان في 13 من شهر ايلول الحالي وسط مطالبة عدد من المواطنين بتأجيل الموعد بسبب حرارة الجو.