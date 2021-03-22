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تربية كوردستان تمنح فرصة 40 يوماً لطلبة الدراسة الاعدادية

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-03-22T17:41:50+0000
تربية كوردستان تمنح فرصة 40 يوماً لطلبة الدراسة الاعدادية

شفق نيوز/ أعلنت لجنة التربية والتعليم العالي في برلمان كوردستان، يوم الاثنين، ان اللجنة العليا للامتحانات في وزارة التربية في حكومة اقليم كوردستان وافقت على منح الطلبة فرصة 40 يوما لطلبة الصف الثاني عشر (السادس الاعدادي).

وجاء في بيان لرئيس اللجنة عبدالسلام دولمري ورد لوكالة شفق نيوز، ان "اللجنة العليا للامتحانات في وزارة التربية استجابت لها بمنح طلبة الصف السادس الاعدادي مدة اربعين يوما وذلك بتقديم موعد امتحانات الفصل الثاني من 19 حزيران المقبل الى 5 منه بعد استئناف الدوام بكتاب رسمي يعمم من المديرية العامة للامتحانات".

واضاف ان اللجنة الوزارية ستحدد المنهج فقط للفصل الثاني بشكل يتناسب مع ايام الدراسة في الفصل الثاني، لافتا الى ان الامتحانات الوزارية ستجري بواقع امتحانين كل اسبوع.

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