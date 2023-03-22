تربية كوردستان تقلص دوام المدارس خلال رمضان
شفق نيوز/ أعلنت وزارة التربية في اقليم كوردستان، يوم الأربعاء، تقليص دوام المدارس خلال شهر رمضان.
وقال المتحدث باسم الوزارة سامان سيويلي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، انه "سيتم تقليص مدة كل حصة دراسية 5 دقائق، إضافة إلى أن دوام المعلمين لن يكون إلزاميا في حال عدم وجود حصة دراسية".
وأضاف أن "الجدول الاسبوعي للحصص الدراسية ستبقى كما هي دون أي تغيير من قبل الهيئة الإدارية في المدارس".
وكانت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في الإقليم قد حددت يوم غد الخميس أول أيام شهر رمضان المبارك.