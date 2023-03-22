‏تربية كوردستان تقلص دوام المدارس خلال رمضان

شفق نيوز/ ‏أعلنت وزارة التربية في اقليم كوردستان، يوم الأربعاء، تقليص دوام المدارس خلال شهر رمضان.

‏وقال المتحدث باسم الوزارة سامان سيويلي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، انه "سيتم تقليص مدة كل حصة دراسية 5 دقائق، إضافة إلى أن دوام المعلمين لن يكون إلزاميا في حال عدم وجود حصة دراسية".

‏وأضاف أن "الجدول الاسبوعي للحصص الدراسية ستبقى كما هي دون أي تغيير من قبل الهيئة الإدارية في المدارس".

‏وكانت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في الإقليم قد حددت يوم غد الخميس أول أيام شهر رمضان المبارك.