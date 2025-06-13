‏تربية كوردستان تقرر تأجيل الامتحانات لأجل "المصلحة العامة"

شفق نيوز/ أعلنت وزارة التربية في حكومة إقليم كوردستان، مساء الجمعة، تأجيل جميع الامتحانات داخل الإقليم، لأسباب تتعلق بـ"المصلحة العامة".

وذكرت الوزارة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز: "تقرر تأجيل جميع الامتحانات لهذا الأسبوع، أي اعتباراً من صباح يوم السبت 14/6/2025، في المدارس الحكومية والأهلية والمدارس الدولية (غير الحكومية)، وكذلك امتحانات الصف الثاني عشر الإعدادي بجميع فروعه، إضافة إلى امتحانات الفصل الثاني في المدارس الحكومية والأهلية، إلى الأسبوع المقبل، لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة".

وأضافت: "لن تُجرى أي امتحانات في أي مركز تعليمي تابع لوزارة التربية"، مؤكدة: "سيتم لاحقاً إعلامكم بجداول الامتحانات المعدّلة من خلال بيان رسمي".