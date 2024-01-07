تربية كوردستان تقرر تعيين المحاضرين المجانيين بصفة عقود.. وثيقة

شفق نيوز/ قررت وزارة التربية في إقليم كوردستان، يوم الأحد، تعيين المعلمين غير المعينين "المحاضرون بالمجان" بصفة عقود وفق تعليمات وزارة المالية والاقتصاد بالإقليم.

وجاء في كتاب رسمي صدر عن الوزارة اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إنه اشارة إلى مذكرة المعلمين الموجهة لنا، وبعد التشاور مع مجلس وزراء الإقليم،

تمت الموافقة على تعيين المعلمين غير المعينين "المجانيين" بصفة عقود وفق تعليمات وزارة المالية و الاقتصاد.

وبينت، أن ذلك سيكون بعد تعديل قانون الموازنة العامة الاتحادية وارسال مستحقات اقليم كوردستان المالية، مشيرة إلى بدء الترفيعات في إطار القوانين المعمول بها .