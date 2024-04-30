تربية كوردستان تفاتح بغداد لشمول الإقليم بالاتفاقية العراقية الصينية

شفق نيوز/ أعلن وزير التربية في حكومة إقليم كوردستان، آلان حمه سعيد صالح، يوم الثلاثاء، عن مفاتحة الحكومة الاتحادية لشمول الإقليم بالاتفاقية العراقية الصينية الخاصة ببناء المدارس، فيما أكد استمرار التعاون بشأن استمرار الدوام في المدارس الاتحادية بكوردستان.

وقال صالح في بيان ورد لوكالة شفق نيوز "قمت اليوم بزيارة رئيس وزراء العراق محمد شياع السوداني وعقدنا اجتماعاً بحضور وزير التربية الاتحادية إبراهيم نامس الجبوري، ورئيس ممثلية حكومة إقليم كوردستان في بغداد فارس عيسى، وناقشنا عدة قضايا تربوية مهمة".

وأضاف "في اللقاء نقلت الكتاب الرسمي لمجلس وزراء إقليم كوردستان وقائمة المعلمين المرفقة بخصوص التخصيص المالي للمحاضرين في كوردستان، وأن حكومة الإقليم اتخذت الخطوات اللازمة كافة وبانتظار النتائج والرد الرسمي من الحكومة الاتحادية".

وأكد على "حصة اقليم كوردستان في بناء المباني المدرسية في الاتفاقية العراقية الصينية كون حصة إقليم كوردستان لم تدخل بعد حيز التنفيذ، وقدمنا لرئيس الوزراء كتاباً رسمياً لتوفير حصة الإقليم من المباني المدرسية".

وتابع الوزير "من محاور اللقاء الأخرى تم التطرق إلى مسألة التعليم في المدارس الاتحادية في إقليم كوردستان واستمرار العملية التعليمية فيها، وفي هذا الصدد أبدينا تعاون وتنسيق الإقليم لمواصلة عملية التعليم".