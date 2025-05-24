تربية كوردستان تعلن نتائج الامتحانات للدراسة الأولية عبر تطبيق إلكتروني

شفق نيوز/ أعلنت وزارة التربية في حكومة إقليم كوردستان، يوم السبت، أن توزيع نتائج تلاميذ الصفوف الأولية الابتدائية، سيكون عبر التطبيق الالكتروني (e-halsangandn) .

وجاء في بيان للجنة العليا للامتحانات في الوزارة، ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "نبلغ أولياء امور التلاميذ في المراحل الأولية (الاول والثاني والثالث الأساسي) للدراسة الحكومية، أن بامكانهم الحصول على نتائج الامتحانات النهائية العام الدراسي 2024-2025 لابنائهم عبر تطبيق (e-halsangandn) الإلكتروني".

وأضاف البيان، أن "أولياء الامور بامكانهم عن طريق هذا التطبيق، معرفة نتائج أولادهم"، مطالبا إياهم بـ"إجراء التحديث الاخير على التطبيق المذكور".