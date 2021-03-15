تربية كوردستان تعلن مواعيد امتحانات الدراسة الاعدادية

شفق نيوز/ حددت وزارة التربية في حكومة اقليم كوردستان، يوم الاثنين، مواعيد امتحانات الفصلين الاول والثاني للدراسة الاعدادية (الصف الثاني عشر) بجميع اقسامها.

وجاء في بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، انها قررت "إجراء امتحانات الفصل الاول للصف 12 الاعدادي ابتداء من يوم السبت 10 نيسان المقبل وتنتهي في 21 منه، باستثناء ايام 14 و15 نيسان".

واضاف البيان ان "الفصل الدراسي الثاني للصف 12 الاعدادي يبدأ اعتبارا من يوم السبت 24 من شهر نيسان المقبل"، مشيرا الى ان "امتحانات الفصل الثاني في 19 حزيران المقبل وتنتهي يوم 28 من الشهر نفسه".

واكد البيان ان "المديريات العامة (الامتحانات، الاشراف التربوي، المناهج والمطبوعات- التربية العامة للمحافظات والادارات المستقلة) مكلفة لتحديد برامج الدراسة للفصل الثاني بشكل متناسب مع مدة الدوام للفصل الثاني للصف 12 الاعدادي، على ان ينشر قبل بدء الفصل الثاني للمدرسين والطلبة في تلك المرحلة الدراسية".

واشار البيان الى ان "الامتحان الوزاري للصف 12 الاعدادي بكافة اقسامه يبدأ يوم الاحد 25 تموز المقبل وتنتهي في 23 من اب المقبل ، على ان تكون بشكل يؤدي فيه الطلبة امتحانين امتحانات في الاسبوع وفق جدول خاص ينشر في المديرية العامة للامتحانات في حينها".